Roma avvocato trovato morto in casa | indagini in corso

(Di sabato 31 agosto 2024) Un45enne, Federico Rende, nato a Cosenza ma da anni residente a, è statoinpoco prima delle 21 di ieri. I vigili del fuoco, intervenuti nell'appartamento in via Taranto insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile, hanno scoperto il corpo accasciato in bagno,presumibilmente da 12 ore. Sul posto, impegnati nelle, gli investigatori di via in Selci. La salma, portata all'istituto di medicina legale del Verano, è ora a disposizione della Procura. Lesono in: la, chiusa dall'interno, era in ordine.