Sharon Verzeni in caserma tutti i residenti della strada del delitto Il padre | Siamo sicuri che il fidanzato non è l’assassino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Stanno andando avanti senza sosta le indagini per risalire all’identità del33enne. “Il colpevole è tra questi palazzi”, si bisbiglia in via Castegnate a Terno d’Isola, dove ormai circa un mese fa è stata aggredita ed uccisa a coltellate, 33enne barista. Il piccolo centroprovincia di Bergamo non ha pace dalla notte tra il 29 ed il 30 luglio scorso. E la pista dei “palazzi” sta venendo battuta puntualmente dagli investigatori. In maniera instancabile i carabinieri del comando provinciale di Bergamo stanno ascoltando idi via Castegnate alla ricerca se non di un testimone, di un dettaglio, di un’informazione che li indirizzi nella giusta direzione. Ildi: “che ilnon è” (ANSA FOTO) – cityrumors.itL’obiettivo è dare risposte ad una comunità sconvolta dall’omicidio.