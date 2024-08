Successo per la cena di beneficenza organizzata dall’Ordine di Malta a favore di Casa Thevenin

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arezzo, 21 agosto 2024 –per ladididiRiuscitissima iniziativa della sezione aretina dell'Ordine di, guidata da Giuseppe Vescovo, indi. Grazie ai tanti volontari dell'Ordine ed alla disponibilità del “solito” Claudio Peruzzi quasi 100 commensali hanno sfidato il caldo torrido e partecipato lo scorso 11 agosto allatutta aretina, con intrattenimento musicale,in aperta campagna, domostrando ancora una volta grande generosità e affetto per: ben mille euro raccolti, consegnati seduta stante al presidente di, Sandro Sarri presente alla. Sarri ha ringraziato l'Ordine di, i suoi volontari, i dirigenti ed i tanti partecipanti, il gruppo musicale TILT e la famiglia Peruzzi per la vicinanza e per l'impegno profuso.