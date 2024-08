Dai bar ai negozi estate al lavoro | Aperti per chi è rimasto in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Strade deserte, afa, pochi ’coraggiosi’ residenti e turisti accaldati. È unafantasma quella che si palesa agli occhi di chi passeggia tra le vie del centro di Modena sotto la cappa asfissiante del sole d’agosto. Eppure, nonostante il fuggi-fuggi generale, sono tanti ianti che hanno deciso di tenere le saracinesche alzate anche nella settimana di Ferragosto. Tra gli irriducibili, si annoverano Pietri Sport, il Bar Molinari e Amelie. "In continuità con gli scorsi anni – spiega Andrea Faruzzi di Pietri Sport – abbiamo scelto di restaree chiuderemo soltanto il 15 agosto. Per ora, non possiamo lamentarci e la mole delle vendite è in linea con le nostre previsioni. In questi giorni, si lavora molto bene di mattina presto e nel tardo pomeriggio, quando la morsa del caldo si fa meno feroce: sarebbe quasi meglio aprire un’ora prima.