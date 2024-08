Calcio | la Francia vince in rimonta ai supplementari e si qualifica per la finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) A Lione, ladelesulta al termine di una maratona nervosa e da montagne russe contro l’Egitto, nella seconda semidel torneo maschile. I transalpini raggiungono così nellaper l’oro la Spagna costringendo gli egiziani a giocarsi il bronzo, nella3-4° posto, contro il Marocco. La partita è tesa, vista anche la posta in palio, tanto che il primo tempo, nonostante qualche buona chance per entrambe le squadre, si chiude sullo 0-0. Nella ripresa, la musica cambia. Scollinata l’ora di gioco, è l‘Egitto a passare: Saber trova il modo di piazzare la zampatante per il vantaggio dei “Faraoni” al 62’. Lasi ritrova sotto 0-1, Henry dalla panchina scuote i suoi riuscendo a fargli alzare il ritmo. Il tempo scorre, si arriva all’83’: imbucata spaziale di Olise per Mateta che, a tu per tu con il portiere non trema.