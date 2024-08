Renato Zero e Loredana Berte di nuovo insieme? Le parole della cantante

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 4 agosto 2024) Quella traBertè è la storia di un’amicizia che non conosce spazio, né tempo, né tantomeno la distanza. E, infatti, nonostante la loro separazione ormai per tutti questi anni non hanno mai smesso di volersi bene. Ma adesso potrebbe essere giunto il momento di tornaresul palco. Lefanno ben sperare. Alla soglia dei 74 anni, che compirà a settembre, perBertè è tempo di bilanci e riflessioni, di fronte lo scorrere inesorabile del tempo di fronte i suoi occhi. Ed è per questo che ultimamente l’artista sta riflettendo bene sulle sue scelte di vita, tra cui la separazione da, che sembra vedere finalmente la luce in fondo al tunnel. I due cantanti, infatti, potrebbero tornare finalmentesul palco. Ma non è detta l’ultima parola.