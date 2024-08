Perchè si è ritirata Angela Carini | cosa è successo contro Khelif alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’Olimpiade di, la seconda della carriera, è durata appena 46 secondi. L’azzurra ha infatti abbandonato l’invalido per gli ottavi di finale della categoria -66 kg di boxel’algerina Imane. Quest’ultima, come noto, è finita al centro di roventi polemiche nei giorni scorsi legate ai valori del testosterone.ADL’avvio del match era stato oggettivamente a senso unico per la nord-africana, che si era fatta sentire subito con un tremendo montante destro. Dopo aver subito una combinazione destro-sinistro, la campana si fermava per andare all’angolo e farsi sistemare i lacci del caschetto. Una volta ripreso l’in, ancorapiazzava un potentissimo destro al volto dell’azzurra, che nuovamente tornava all’angolo e si ritirava dalla contesa, prima di scoppiare in lacrime dopo il verdetto da parte dell’arbitro.