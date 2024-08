LIVE Olimpiadi Parigi liveblog 1 agosto in DIRETTA | fioretto femminile in finale Musetti avanti con Zverev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2024. OA Sport vi propone latestuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 1°, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 1°E GLI AZZURRI IN GARA IL MEDAGLIERE DELLEDI2024 IL BORSINO E LE SPERANZE DI MEDAGLIA DI GIOVEDI’ 1°SCHERMA – Qualche brivido, ma per almeno sette assalti le azzurre hanno controllato senza patemi. Questa serata alle 20.30 ci sarà lapiù attesa, quella contro gli Stati Uniti. JUDO – Perfetto finora il cammino dell’azzurra. La bresciana, numero uno del ranking di categoria, ha superato agli ottavi la brasiliana Aguiar, ed ai quarti l’ucraina Lytvynenko.