Badminton calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 30 luglio tv streaming

(Di martedì 30 luglio 2024) Quarta giornata dei tornei dialledi. Un martedì ricchissimo di partite con ben 31 sfide suddivise in tre sessioni (mattina, pomeriggio, sera). Ci saranno match riguardanti il singolo e doppio femminile ed il singolo e doppio maschile. I tornei olimpici disi svolgeranno in un arco di tempo compreso tra sabato 27e lunedì 5 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, Eurosport dedicherà il canale Eurosport 3 (251 Sky, condiviso con altre discipline). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione.