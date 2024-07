Non sapevo che sarei durato 23 anni Roberto Ferri era nato per girare una scena sola di Un Posto Al Sole | Riccardo Polizzy Carbonelli festeggia il traguardo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Unal”, la soap opera italiana più longeva della tv che va in onda dal 1996, ha tagliato ildelle 6.500 puntate. Uno dei personaggi storici è l’imprenditore, interpretato da 23da. Forse non tutti sanno che il ruolo in partenza era marginale. “è arrivato dopo due mesi che mi ero fidanzato con mia moglie (l’attrice Marina Lorenzi ndr). – ha dichiarato a Fanpage l’attore – Marita D’Elia, la casting director, mi chiamava spesso mentre ero in tournée, quell’anno mi propose un provino che valeva sia per ‘Unal’ che per ‘La Squadra’, il regista volle vedermi, ma io non potevo muovermi perché ero a teatro con le prove generali. Nel frattempo mi stavo mangiando le mani, perché temevo di perdere quell’occasione.