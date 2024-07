Ci sono 200 femminicidi l' anno la frase choc del papà di Turetta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) Fdiscutere le parole filtrate dal primo colloquio in carcere tra il detenuto Filippoe i suoi genitori. Il padre e la madre del ragazzo veneto a processo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin cercano di dare sostegno al figlio e spingerlo a guardare al futuro nonostante una condanna pressoché sicura. A riportarle è il settimanale Giallo che pubblica anche la foto dell'incontro nella sala colloqui del carcere di Verona Montorio. Le frasistate intercettate dalle microspie degli investigatori estate depositate agli atti del procedimento contro lo studente veneto. Ma cosa dicono Nicolaed Elisabetta Martini al figlio? L'incontro avviene il 3 dicembre, è la prima volta che si vedono dopo l'allontanamento con Giulia, il delitto atroce della ragazza e la fuga terminata in Germania.