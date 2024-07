Le maxi ciglia effetto 3D il vezzo beauty per le notti estive

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) In una serie di spettacoli che di recente ha tenuto a Las Vegas, Lady Gaga ha mostrato tutto il suo estro creativo per la musica e, allo stesso modo, ha messo in evidenza la sua passione per il trucco scenografico, confermandosi una perfetta glam queen, regina indiscussa del trasformismo pop. Ogni sua esibizione è stata un tripudio di look inimitabili da show-girl, caratterizzati da3D, labbra glossy rosso fuoco e capelli grunge chic. L’omaggio Dopo aver recitato accanto a Joaquin Phoenix nel film ‘Joker’, Lady Gaga si è esibita nella seconda edizione del residency show iniziato nel 2018. Con il ciclo di spettacoli dal vivo, intitolati ‘Lady Gaga Jazz & Piano’, indossando abiti scollati in tessuti scintillanti, tuxedo di lamé e ampie cappe piumate rosa, Lady Gaga è tornata sul palco con esibizioni che hanno lasciato il pubblico senza fiato.