Roma seduta mattutina a Trigoria | primo allenamento per Ryan presente anche Bove

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lacontinua a lavorare ain vista dell’esordio in campionato contro il Cagliari, in programma il 18 agosto. I giallorossi hanno svolto unadi, la prima per il nuovo portiere Matthew. All’odierno ha preso parteEdoardo, rimasto a riposo nei giorni scorsi a causa di un piccolo infortunio muscolare che lo ha costretto a saltarel’amichevole contro il Latina. Sul fronte societario, invece, sfuma la possibilità della famiglia Friedkin di diventare proprietaria dell’Everton, squadra inglese che milita nella Premier League. “Dopo un periodo di esclusività, le discussioni tra Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group su una potenziale vendita di una quota di maggioranza nell’Everton si sono concluse e The Friedkin Group non procederà con l’acquisto del club“, si legge in una nota ufficiale dei Toffees.