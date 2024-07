Tutti pazzi per il bagno illuminato | l' esperto spiega di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Pesaro, 16 luglio 2024 – Dalle meduse giganti alle noci di mare, fino alle odiosissime mucillagini. Ogni anno sono tante le sorprese che ci riserva il mare Adriatico, e sembra che non siano finite. Ora stanno spopolando tra i bagnanti le “bioluminescenze notturne”, per cui tanti ragazzi si divertono a fare ildopo il calare del sole per vedere il proprio corpod’azzurro. Uno spettacolo affascinante generato da organismi viventi che emettono luce attraverso reazioni chimiche in grado di trasformare l’energia chimica in energia luminosa. Per capire disi tratti esattamente, abbiamo intervistato la professoressa Antonella Penna, del dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino, che ha diretto per anni il Laboratorio di biologia marina di viale Trieste.