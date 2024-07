Gioco dell’Anello Porta Aretina trionfa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024)conquista per la prima volta il Trofeo. Nella finalissima delche si è disputata domenica sera, il rione giallomarrone ha sconfittoBuia per 30 a 17 in una gara da incorniciare. Centinaia di persone hanno raggiunto piazza Vittorio Emanuele per assistere ad un match tra le due squadre underdog del paese, che finora non erano mai state in grado di accaparrarsi l’ambìto premio.Campana cede così il testimone, dopo un anno da vincitrice. Dopo il fischio finale è scattata la festa, proseguita con l’after party curato da Niki Dj. Adesso il quartiere è già all’opera per organizzare la cena della vittoria tra le mura di Castelfranco. Si è concluso così un weekend all’insegna della tradizione e di un forte legame di comunità, che dal 2019 ha avvicinato molte famiglie e giovani alla vita di paese.