Black Myth Wukong | Nuovi dettagli sui Boss

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 16 luglio 2024) L’uscita del tanto attesosi avvicina, nell’attesa Game Science ha svelato un interessanteo riguardante ipresenti nel gioco, in particolare lo scontro con gli stessi.– Gamerbrain.netavrà scontri a fasi solo se il giocatore è esperto? Come riportato in un post su X (ex Twitter),riserverà per i giocatori esperti che non temono la difficoltà di un soulslike, una fase segreta per ogni, la quale verrà sbloccata solo se riuscirete a infliggere ingenti danni al nemico di turno in un lasso di tempo ridotto. In altre parole a differenza dei tradizionali souls, dove alcunipresentano più fasi per essere sconfitti, inc’è una fase segreta che rende lo scontro più impegnativo, sulla base dell’abilità del giocatore. Se quindi riuscite a danneggiare ilrapidamente, riducendo di molto la sua barra vitale ...