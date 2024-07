Melania Trump | mia vita e quella Barron su orlo cambio devastante

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Quando ho visto quel violento proiettile colpire mio marito Donald, ho capito che la mia, edi, erano sull'di un cambiamento". Lo ha scrittodopo che il marito Donald, ex presidente americano è scampato a un attentato dove è rimasto leggermente ferito. L'ex First Lady degli Stati Uniti ha parlato in un comunicato stampa pubblicato sul suo account X. "Il nostro impegno personale, strutturale e di- fino alla morte - è a serio rischio" ha aggiunto la signorasul social. "La politica americana è solo uno dei veicoli che possono elevare le nostre comunità.L`amore, la compassione, la gentilezza e l`empatia sono necessità. E ricordiamoci che quando arriva il momento di guardare oltre la sinistra e la destra, oltre il rosso e il blu (i colori dei repubblicani e dei democratici americani, ndr), veniamo tutti da famiglie con la passione di lottare insieme per unamigliore, mentre siamo qui, in questo regno terreno".