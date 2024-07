Coppa Davis 2024 scelti i primi Azzurri da Volandri | Sinner con Darderi e Musetti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sarà ancora il palazzetto Indoor di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, ad ospitare la Fase a Gironi dellae la Nazionale Italiana giocherà davanti al suo pubblico. La competizione preliminare del torneo, si svolgerà dal 10 al 15 settembre. Gligiocheranno da campioni in carica con Brasile, Belgio e Olanda e lo faranno nel Gruppo A. L’obiettivo sarà la qualifcazione alla Fase Finale di Malaga, che poi sarà in calendario dal 19 al 24 novembre. E’ stata diramata allora, la prima lista di convocati: Jannik, Lorenzo, Luciano, Andrea Vavassori, Simone Bolelli. Ci sarà la possibilità di inoltrare quattro cambi, fino a 24 ore prima. “Il regolamento dell’ITF prevede che le convocazioni vengano fatte ad un mese e mezzo dall’evento – spiega, come riporta Agc/coni.