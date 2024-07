Primavera Crasta al Monza e Drágoner al NK Nafta Lendava per maturare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Il ds Roberto Gemmi sta lavorando anche al ‘mercato minore’ dei giovani della, che non trovando spazio nella prima squadra vengono mandati alontano da Monteboro. Le ultime due operazioni riguardano Mario(nella foto) e Áron Mátyás, entrambi difensori centrali. Il primo, classe 2005, all’inizio di questo mese è rientrato a Empoli dopo una stagione in prestito alla Nocerina in Serie D, dove ha centrato i play-off per la promozione. Per, reduce da 28 presenze di cui 20 da titolare, il club azzurro ha raggiunto l’accordo con ilper la sua cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto da parte dei brianzoli, con i quali vestirà la maglia della. Per l’ungherese Dragoner, invece, prelevato nell’agosto del 2021 dal Ferencvaros, l’Empoli ha raggiunto l’accordo con l’NK1903, massima serie slovena, per la una cessione a titolo definitivo.