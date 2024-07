Gaza | raid israeliano per colpire il comandante Deif Hamas denuncia | 90 morti e almeno 300 feriti

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 14 luglio 2024)nel tentativo diMohammed, capo militare dinella Striscia, accusato di essere l'architetto dei massacri del 7 ottobre. Ma se "della sua eliminazione non c'è certezza", come ha ammesso il premier Benyamin Netanyahu, ildell'Idf, secondo le cifre fornite da, ha fatto 90e oltre 300, soprattutto donne e bimbi, in un complesso nella zona umanitaria piena di sfollati di al-Mawasi non lontano da Khan Yunis, nel sud della Striscia L'articoloperil: 90300proviene da Firenze Post. .