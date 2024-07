Tour de France Jonas Vingegaard domani può lanciare l’attacco il DS | Preferisce la corsa dura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Seconda settimana deldeiniziata con le marce basse. Dopo aver concesso la ribalta ai velocisti, con la prima vittoria di Jasper Philipsen, si comincerà a fare sul seriecon la Évaux-les-Bains-Le Lioran di 211 chilometri. Una frazione che potrebbe creare dei grattacapi in gruppo. Si viaggia infatti sul massiccio centrale, con quasi 4200 metri di dislivello da affrontare con Puy Mary Pas de Peyrol (5,4 km all’8,1%), Col de Pertus (4,4 km al 7,9%) e Col de Font de Cère (3,3 km al 5,8%) negli ultimi 30 chilometri. Può essere la giornata giusta per i fuggitivi, ma anche gli uomini di classifica potrebbero puntare a fare la differenza. Come. Il capitano della Visma Lease a Bike e vincitore degli ultimi duevuole infatti fare la differenza, a dichiararlo è il direttore sportivo della squadra olandese Grischa Niermann ai microfoni di Eurosport: “Frazione difficile, e perè meglio quando c’èper tutto il giorno.