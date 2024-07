Il gran concerto dell’estate Torna ’Sinfonia’ a Grottammare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) L’associazione Corale Sisto V di, in collaborazione con i comuni die Ascoli ha promosso, in ricordo del maestro Petrucci, che si articola in tre eventi inseriti nell’ambito dei festeggiamenti del Patrono. Si inizia, comunque, da Ascoli giovedì 11 luglio nel duomo di Sant’Emidio con la messa celebrata dal vescovo diocesano alle ore 18. Giornata clou quella del 12 alle ore 21 in piazza Kursaal acon ild’estate che vede la partecipazione del maestro Sergio Scappini, oscar mondiale per la fisarmonica. Si replica il 14 alle ore 18, sempre in piazza Kursaal, con la messacelebrata dal parroco don Federico Pompei e la partecipazione della corale Sisto V. Il direttore artistico è il maestro Pierpaolo Salvucci.