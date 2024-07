Ventura possibilista sul ritorno a L’Isola porte aperte e previsione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 5 luglio 2024) Passano gli anni, cambiano le conduttrici, ma la regina dedei Famosi resta solo e soltanto una: Simona. In tutto questo tempo nessuno ha mai sostituito Super Simo nei cuori dei fan di questo reality. La conduttrice però negli anni è sempre stata chiara e ha dichiarato più volte che non tornerebbe mai al timone del programma che ha condotto per ben otto edizioni. Ora però qualcosa è cambiato, perché la tigre di Chivasso in un’intervista rilasciata al settimanale Chi – in occasione del matrimonio con Giovanni Terzi – è statae ha ammesso che se le proponessero di tornare a presentaredei Famosi non sa cosa direbbe, poi però ha messo le mani avanti e ha detto che tanto non le chiederanno nulla, anche perché adesso lei è in Rai.