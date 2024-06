Traffico Roma del 30-06-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024) LuceverdeBuon pomeriggio andiamo subito ad aggiornare la situazione la tangenziale est è ancora chiusa altra via delle Valli e via Salaria direzione Stadio Olimpico questo a seguito di un grave incidente avvenuto in tarda mattinata Ti ricordo inoltre che sulla tangenziale per lavori di riqualificazione della sopraelevata fino alle 6 del 8 luglio resta chiusa il sito la rampa di uscita di via Casilina verso via del Pigneto per le provenienze via San Giovanni sul resto della città non c’è moltoe quel poco risulta scorrevole Nonostante sia venuti diversi piccoli incidenti pensiamo al trasporto pubblico per raggiungere i litorali sono attive due linee mare la linea bus 07 è 07 lv8 per raggiungere le spiagge di Ostia e Torvaianica dettagli di queste ed altre notizie sul sito