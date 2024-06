Bambina di 10 anni rischia la vita Arresto cardiaco in piscina Portata in ospedale in elicottero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 30 giugno 2024) Una domenica di relax e divertimento si è trasformata in un incubo per unadi 10e la sua famiglia. Nel primo pomeriggio, la piccola ha subito unmentre si trovava nelladel Park Hotel, situato sulle rive del pittoresco lago di Scanno.Leggi anche: Bambino di 3viene travolto da un cancello in ferro. Ricoverato inin gravissime condizioni La, che faceva parte di un gruppo di turisti in visita al lago per sfuggire al caldo estivo, stava facendo il bagno quando ha cominciato a sentirsi male. Testimoni raccontano che inizialmente ha iniziato ad annaspare, cercando disperatamente di rimanere a galla, prima di perdere conoscenza e andare a fondo. L’intervento degli operatori del 118 L’allarme è stato immediato e gli operatori del 118 presenti sul posto sono intervenuti prontamente.