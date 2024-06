Gentleman e amazzoni stasera sulla pista del Savio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Il mese di giugno dell’Ippodromo delsi chiude oggi con una serata riservata aie alle. I primi saranno impegnati, tra l’altro, nelle tre sfide di selezione per il Campionato Italiano di categoria nonché, in prova unica, nella batteria emiliano-romagnola del Trofeo delle Regioni, mentre le ‘lady’ saranno protagoniste in due corse. Si parte alle 20.55 coi gentlemen alle redini di nove cavalli di tre anni, un miglio incerto, ma con Filippa Jet punto di riferimento in chiave risultato grazie alla buona forma e al feeling con il suo driver Stefano Baldi. Miglio in rosa alla seconda corsa, con El Diablo e Alessandra Devidè come favoriti. La prima manche del Campionato Italianosi annuncia come un plebiscito per Balalaica Matto condotto da Matteo Zaccherini.