Cinema in Festa e Cinema Revolution | tornano i biglietti ridotti per tutti ecco i dettagli

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 3 giugno 2024) Andare alè sempre una gioia, poi, se questo è “in”, la felicità raddoppia! Da Domenica 9 a Giovedì 13 giugno 2024, guardare un film in sala costerà solo 3,50€. Dopo il successo delle scorse edizioni, tornain, l’iniziativa che propone i titoli del momento, nazionali e internazionali, a un prezzo ridotto per gli spettatori di qualsiasi età. Il progetto vede coinvolti più di 2800 schermi (l’elenco completo è disponibile sul sito ufficiale diin) nell’intero territorio nazionale ed è una parte del più vasto programma di– Che Spettacolo L’Estate, una campagna promossa dal Ministero della Cultura, che sostiene una serie di offerte legate al, per la prossima estate. Il programma mira a replicare il grande riscontro delle edizioni precedenti, con la prima, quella del 2022, che ha portato in sala 1,1 milioni di spettatori e la seconda che ha registrato un’affluenza di 1,2 milioni nel giugno 2023 e di 1,5 milioni nel settembre dello stesso anno.