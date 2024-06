Liscio street parade Balera a cielo aperto per celebrare i 70 anni di ’Romagna mia’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilsotto le stelle in unadove tutti balleranno al ritmo di valzer e mazurka. Conto alla rovescia per lache il 14 giugno invaderà piazzale Kennedy di Rimini con 70 coppie di ballerini (provenienti da varie scuole di ballo) pronti a danzare a due passi dalla spiaggia. Un numero non a caso: una coppia per ogni anno di Romagna mia, intramontabile inno della nostra terra, uno dei brani italiani più noti (e cantati) nel mondo. Settant’fa Secondo Casadei per la prima volta intonava le note di Romagna mia. Lasarà il modo migliore per festeggiare il compleanno del brano e rendere omaggio al. Piazzale Kennedy diventerà così una pista da ballo d’eccezione, pronta a ospitare la maratona delsotto le stelle che andrà in scena il 14 giugno dalle 18 a mezzanotte.