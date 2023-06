Sociale | Funari | “Per la prima volta Roma ha il garante dei diritti delle persone anziane | un segnale di uscita dall’invisibilità”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 9 giugno 2023) “La tutela della persona anziana è un tema che, per esperienze personali e per il mio percorso nelle politiche sociali della città, ho particolarmente a cuore: il riconoscimento dei loropassa sicuramente attraverso azioni di cura e attenzione, ma deve essere in grado di valorizzare il passato e la storia di ognuno come ricchezza per il nostro presente – sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara– Nominare il Garante dei, in una città come, è un grandedi, dall’esclusione, dall’isolamento. È superare quegli sguardi frettolosi di una grande capitale, con i suoi ritmi frenetici, e avere il tempo di fermarsi per ...