Jorginho rinnova con l’Arsenal L’ex Napoli non ritornerà in Italia

(Di giovedì 9 maggio 2024)con. Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale.ha firmato un prolungamento di contratto con il club fino al 2025. Si era anche parlato di un suo possibile ritorno inmaha sempre ribadito la volontà dire il suo contratto.: «firma il nuovo contratto» Di seguito un estratto del comunicato: «Il nostro nazionaleno ha firmato per noi nel gennaio 2023 dal Chelsea e da allora è stato parte integrante della nostra squadra, collezionando più di 50 presenze in tutte le competizioni. L’allenatore Mikel Arteta ha aggiunto: “Siamo lieti che Jorgi abbia firmato un nuovo contratto con noi. Jorgi è una parte così ...

Calciomercato: Inter, tutto su Balogun. La Juve cede Zakaria, Roma su Arnautovic - Natan: arriva Kim, Di Lorenzo rinnova. Alto e forte fisicamente, ... In Brasile ha giocato con l'ex Juve Diego e Gabigol , e sfidato ... lasciando all' Arsenal che valuta l'attaccante 40 milioni un'...

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Balogun, Gonzalez e Mavropanos - Lo statunitense di proprietà dell'Arsenal è il preferito da ... in standby anche l'arrivo di Trubin . Juventus, in arrivo Facundo ... Napoli, Osimhen rinnova e si stringe per Mavropanos. Improvvisa ...