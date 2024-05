Aereo fuori pista a Dakar | 11 passeggeri feriti - 4 in maniera grave Il 737-300 della Transair ha avuto un problema durante il decollo video

Roma, 9 maggio 2024 – Terrore all’aeroporto di Dakar in Senegal su un volo Boeing 737, neanche a 24 ore di distanza dell’atterraggio di emergenza di un Boeing 763 della FedEx in Turchia. Il velivolo, con a bordo 78 passeggeri, è uscito fuori pista ...

Incidente Aereo all'aeroporto di Dakar in Senegal: un Boeing 737, con a bordo 85 persone, inclusi i membri dell'equipaggio, è uscito fuori pista in fase di decollo e ha preso fuoco. Paura tra i passeggeri: 11 sono i feriti, di cui 4 in gravi ...