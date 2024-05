A Quiet Place: Giorno 1, nel nuovo trailer del prequel c'è da salvare un gatto - A quiet Place: Giorno 1, nel nuovo trailer del prequel c'è da salvare un gatto - Paramount Pictures ha diffuso in streaming il nuovo trailer di A quiet Place: Giorno 1, prequel del franchise che vede protagonista Lupita Nyong'o nei panni di una delle persone che cercano di ...

A Quiet Place: Giorno 1, il trailer e la data di uscita del prequel della saga - A quiet Place: Giorno 1, il trailer e la data di uscita del prequel della saga - Eagle Pictures ha distribuito il primo trailer ufficiale in italiano di A quiet Place: Giorno 1, prequel della saga che uscirà il 26 giugno nelle sale.

'A Quiet Place: Day One': New Trailer Takes Fans Back to the Terrifying Start - 'A quiet Place: Day One': New Trailer Takes Fans Back to the Terrifying Start - The prequel film roars into theaters June 28. A quiet Place: Day One is taking fans of the franchise back to the very first day of the alien invasion -- the day the world went silent. A new trailer ...