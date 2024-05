Emanuela Orlandi - da una perizia fonica la voce di Accetti è quella dell’Americano che chiamò dopo la scomparsa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Ascolti bene… Funzionari del Vaticano non mancheranno di mettersi in contatto con lei”…” Ladel famoso “Americano”, il principale telefonista che nell’estate 1983 rivendicò il sequestro-Gregori, è stata al centro di una nuova consulenzachiesta da Giancarlo Germani, l’avvocato di Marco, il fotografo romano 68enne indagato nel 2013 e poi prosciolto. L’esame di comparazione mostra come laregistrata nella telefonata nel luglio del 1983 edi Marcocoincidano. Stando al perito fonico, Marco Arcuri, “in tutti i casi è stata rilevata una compatibilità media molto alta, pari all’86%”.Leggi anche: Commissione d’inchiesta Mirella Gregori e, convocati i familiari: cosa ...