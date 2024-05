Firenze - due giorni tra aerei e droni | alle Cascine torna il festival del volo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 - Un fine settimana tra, mongolfiere e aquiloni, simulatore di, modelli leonardiani, presentazione di libri, laboratori, dimostrazioni e voli di rapaci. Dueper vivere un sogno antico come l’uomo, quello di volare. Anche con i piedi per terra. Forte del successo delle passate edizioni,ildel“Volare”, da sabato 11 a domenica 12 maggio presso l’Ippodromo del Visarno Cesare Meli, d1121. Tantissime le attività in programma, in particolare per i più piccoli. Aldel“Volare” si potrà salire a bordo di mongolfiere per voli vincolati (a partire dore 19), partecipare ai ...