Ricordo e Impegno | L’Anniversario della Morte di Aldo Moro e le parole di Giorgia Meloni

(Di giovedì 9 maggio 2024) Oggi 9 maggio ricorretragicadi, uno dei momenti più buistoria italiana. La memoria di. Fu rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978, resta vivo nella coscienza nazionale come simbolo del sacrificio per la libertà elotta contro il terrorismo. In questa giornata di riflessione e commemorazione, ledi, presidente del Consiglio, risuonano con particolare intensità, richiamando l’importanza di onorare ildelle vittime innocenti e di riaffermare i valori fondamentalinostra nazione.di ...

E’ il 46esimo anniversario del rapimento di Aldo Moro in via Aldo Fani a Roma. Il premier Meloni ricorda l’ex presidente della Dc. Il 16 marzo 1978 era il giorno della presentazione del nuovo governo guidato da Giulio Andreotti. Aldo Moro aveva ...

Caso Moro: nuova Commissione d'inchiesta proverà a chiuderlo - Il convegno 'Affaire Moro' Quarantasei anni dopo l'assassinio di Aldo Moro - di cui ricorre oggi, giovedì 9 maggio, l'anniversario - l'affaire Moro non può dirsi ancora chiuso: per questo sono state "...

Aldo Moro 46 anni fa, Mattarella depone una corona in via Caetani - La segretaria del Pd Elly Schlein, ha deposto una corona a via Caetani a Roma, per l'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro ad opera delle Br . Presenti per la delegazione dem, tra gli altri, i ...