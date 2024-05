Donare il 5x1000 ad enti di volontariato Un gesto semplice che può aiutare molti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il 5 per mille è una quota dell’IRPEF che lo Stato ripartisce su indicazione dei cittadini-contribual momento della dichiarazione dei redditi e destinata alle organizzazioni non profit iscritte agli elenchi dell’Agenzia delle Entrate. Si puòovviamente anche ae associazioni che si occupano di. Possono presentare la domanda per l'attribuzione dei contributi: le organizzazioni diper acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali; le fondazioni del Terzo Settore e le organizzazioni diper la donazione di beni a strutture sanitarie pubbliche. La domanda di contributo e la documentazione relativa agli acquisti dei beni effettuati nell'anno 2024 vanno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle ...

