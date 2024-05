Eurovision 2024 - la scaletta della seconda serata | quando canta Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lasemifinale dell’va in onda giovedì 9 maggio in primasu Rai 1. La diretta da Malmö, la città che ospita la competizione, è attesissima: tra i 15nti in gara ci sarà, vincitrice di Sanremoe sostenuta da tantissimi fan, ma anche Eden Golan, contestatante di Israele. A commentare laMara Maionchi in diretta da Roma e Gabriele Corsi collegato dalla Malmö Arena. Novità assoluta di quest’anno è che si esibiranno i sei paesi qualificati di diritto alla finale – Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e il Paese ospitante, la Svezia – anche durante le semifinali. Le sei nazioni avranno così l’opportunità di presentare le loro canzoni per intero in ...