Re Carlo e la festa in giardino a Buckingham Palace | ma non c' è Harry

(Di giovedì 9 maggio 2024) ReIII e la Regina Camilla hanno ospitato mercoledì il primo garden party del 2024 a. Erano presenti anche la Principessa Anna, il Principe Edoardo e Sophie, la Duchessa di Edimburgo. Lainha coinciso con la partecipazione del Principealla funzione di ringraziamento per il 10mo anniversario degli Invictus Games nella Cattedrale di St. Paul a Londra. Il Duca di Sussex non vedrà il padre durante la sua visita, ha dichiarato un portavoce.

E' trascorso un anno dall'incoronazione di Re Carlo III. Un anno in cui il sovrano, incoronato a 74 anni dopo aver ricoperto il ruolo di principe per gran parte della sua vita, ha dimostrato di essere più che all'altezza della Corona che ha ...

Re Carlo ancora ai ferri corti con Harry. L'esperto: "Non faranno il loro gioco" - Re carlo ancora ai ferri corti con Harry. L'esperto: "Non faranno il loro gioco" - La malattia non ha attenuato il rancore di carlo verso Harry, che il re non ha voluto incontrare durante la visita di quest’ultimo a Londra, ...

