(Di giovedì 9 maggio 2024) Il ruolo chiavescifica quale strumento di policy e di management didi, di riconoscimento e premiazione del merito, e di trasparenza nei confronti del contribuente. Questo il tema al centro del convegno internazionale "Research Evaluation: State of the Art and Future Scenarios", ospitato oggi dall'- l'delle Camere di Commercio Italiane del Gruppo Multiversity, presso la Coffee House di Palazzo Colonna. L'istituzione in Italia dell'Agenzia Nazionale didel Sistema Universitario e(ANVUR) e di sistemi di...

Cina-Francia: coopereranno per restaurare Cattedrale di Notre-Dame - Cina-Francia: coopereranno per restaurare Cattedrale di Notre-Dame - La ricerca comprenderà anche l'identificazione delle varietà del legno, la valutazione dello stato di conservazione, i meccanismi di degrado e le tecniche e i metodi di protezione. In futuro, le due ...

Med-Gemini: l’IA di Google per la Sanità promette meraviglie - Med-Gemini: l’IA di Google per la Sanità promette meraviglie - I modelli linguistici multimodali come Med-Gemini potrebbero aprire nuove frontiere nel campo della salute e della medicina, offrendo strumenti avanzati per potenziare la ricerca biomedica e supportar ...

Universitas Mercatorum: "Sempre più decisiva la valutazione della ricerca per la produttività di università ed enti pubblici" - Universitas Mercatorum: "Sempre più decisiva la valutazione della ricerca per la produttività di università ed enti pubblici" - Il ruolo chiave della valutazione della ricerca scientifica quale strumento di policy e di management di Enti di ricerca e Università, di riconoscimento e premiazione del merito, e di trasparenza nei ...