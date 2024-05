San Pio - il ringraziamento di un paziente | Professionalità e umanità nei reparti di Neurochiurgia e Neurorianimazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnha voluto ringraziare i medici ed il personale sanitario per le cure e l’assistenza ricevuta durante la sua degenza presso l’AORN San Pio di Benevento. “Dieci pagine non basterebbero per esprimere il mio pensiero. Vogliano, queste poche e semplici righe, racchiudere e trasmettere la mia soddisfazione e gratitudine per laricevuta durante il mio ricovero presso ididell’AORN SAN PIO di Benevento: l’esperienza, la capacità e la preparazione dei medici e del personale Infermieristico, in aggiunta ad una distintiva componente umana, garantiscono l’assistenza fisica e psicologica necessaria per agevolare la ripresa dell’ammalato. In particolare, un profondo e sincero “grazie” lo porgo ...