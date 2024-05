Israele non si sottomette e si difenderà da solo | il governo di Tel Aviv rompe con Biden

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tensione tra Tele Washington. In quella che sembra una risposta alla decisione del presidente degli Stati Uniti, Joe, di sospendere la fornitura adi alcuni tipi di armamenti, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ripubblicato un video girato nei giorni scorsi allo Yad Vashem in cui aveva dichiarato che lo Stato ebraico era pronto a difendersi anche da. Nel filmato diffuso in occasione di una commemorazione della Shoah, Netanyahu affermava che oggiè di nuovo alle prese con nemici che vogliono la sua distruzione. «Dico ai leader del mondo, nessuna pressione, nessuna decisione da parte di alcun forum internazionali impedirà adi difendersi», aveva scandito Netanyahu, sottolineando che «sesarà costretto a ...

