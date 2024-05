Nave da crociera arriva in porto ma al terminal vedono scena atroce | sulla prua balena morta incastrata

Moby e Tirrenia festeggiano le mamme con il 100 per cento di sconto per il secondo passeggero - Moby e Tirrenia festeggiano le mamme con il 100 per cento di sconto per il secondo passeggero - Al gruppo Moby fa capo anche una flotta di 18 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio in nove porti sul territorio. Nel ...

Regione Liguria, al via l’11° edizione di Orientamenti-Sailor - Regione Liguria, al via l’11° edizione di Orientamenti-Sailor - Il progetto, avviato nel 2013 nell’ambito di ‘Orientamenti’, è promosso da Regione Liguria insieme a Ufficio Scolastico Regionale, Accademia Marina Mercantile, Capitaneria di Porto, Grandi Navi Veloci ...

Toti: «Non erano tangenti, lavoravo per la regione». Ma spuntano altri affari. Tensioni nel centrodestra: danno per le europee - Toti: «Non erano tangenti, lavoravo per la regione». Ma spuntano altri affari. Tensioni nel centrodestra: danno per le europee - La vita sconvolta in una notte con l'arresto arrivato come un terremoto devastante. I domiciliari in casa ad Ameglia, in provincia di La Spezia, il paese da dove è partito per diventare ...