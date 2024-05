TS – le big in Europa - esiliato dalla macchina del fango in Italia

(Di giovedì 9 maggio 2024) 2024-05-09 17:24:21 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: La bufala del fratello di Orsato juventino 2018. Questa volta la sfida tra Juve e Napoli è intensa fino in fondo. I campani vincono a Torino all’ultimo minuto con la rete di Koulibaly all’ultimo minuto, che scatena entusiasmi e fuochi d’artificio. Mancano alcune partite e ai bianconeri resta un solo punto di vantaggio con il match di Milano con l’Inter alle porte: una partita nervosa, zeppa di episodi da entrambe le parti (a Orsato sfugge in diretta il fallo da rosso di Vecino, con inevitabile intervento del Var che fa esplodere San Siro), Pjanic già ammonito non viene sanzionato con il secondo cartellino giallo, la squadra di Allegri chiede un rigore e Skriniar butta già Higuain lanciato a rete senza alcun fischio arbitrale ma il problema è che alla fine vince in rimonta la Juve, che non muore letteralmente ...

"Putin vuole distruggere l'Occidente e durare altri 15 anni". Parla il dissidente Khodorkovsky - "Putin vuole distruggere l'Occidente e durare altri 15 anni". Parla il dissidente Khodorkovsky - 'Negli ultimi due anni l'europa ha dormito, non ha capito che doveva immediatamente concentrare tutti i suoi sforzi sull'industria militare' ...