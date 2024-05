Cipollone - l' euro digitale facilita e semplifica i pagamenti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Basta ala "'mazzetta di carte di credito o di debito" nel portafoglio che servono ai diversi scopi e che sono spesso di circuiti internazionali e americane. Questo uno dei vantaggi che porterà l'per i cittadinipei, ha sottolineato il componente del board Bce Pieroin un convegno alla Consob, il quale ha citato un suo aneddoto personale: "ieri in aereo da Francoforte su un aereo di una compagniapea e italiana ho comprato un paninopeo ma ho dovuto pagare con uno strumento di pagameto nonpeo". L'arrivo della valutaunica, vedrà così eliminare quell'anomalia che non esiste ad esempio negli Stati Uniti. "In una economia che si muove sempre di più sule all'uso dell'e-commerce - ha ...

Roma, 19 feb. (askanews) – I timori delle banche sui possibili danni che un Euro digitale avrebbe sui depositi dei clienti sono “fuori luogo” e si basano su analisi che vanno “sfatate”, perché non prendono in considerazione le caratteristiche che ...

"Fin dall'inizio, le questioni relative al rischio per i finanziamenti bancari sono state al centro delle discussioni sulle valute digitali delle banche centrali. In teoria, le valute digitali potrebbero influenzare le istituzioni finanziarie, ...

