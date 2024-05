Abodi | Con calcio e basket vertice con spirito costruttivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Ogni cosa ha la sua ragione di essere. Oggi parliamo di sport equestri, ma tra tre quarti d’ora inizia un’altra partita da affrontare con unocomunque positivo e”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andreaa margine della presentazione del Concorso internazionale di Piazza di Siena, soffermandosi sull’incontro in programma alle 15:30 con i vertici disul tema dell’Agenzia governativa di vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche. “C’è una differenza sostanziale tra la presentazione del concorso ippico, e quello che vivremo fra tre quarti d’ora, ma loè comunque sempre positivo,, di confronto per arrivare a delle soluzioni e prendere delle decisioni, cosa che a ...