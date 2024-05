Montagna | 76enne muore precipitando da altezza di 100 metri da sentiero nel bresciano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da unper circa 100. E' accaduto poco prima delle 12.30 di oggi, nella zona della Cima Meghè, in provincia di Brescia. Per lui, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nell'intervento, i soccorritori hanno trovato anche un secondo escursionista infortunato, un uomo di 66 anni con un trauma alla spalla, trasportato in codice giallo all'ospedale di Gavardo. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del soccorso alpino e le forze dell'ordine per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.