Ultim’ora Napoli - importante notizia da Castel Volturno | riguarda Kvaratskhelia!

(Di giovedì 9 maggio 2024) I tifosi delsono in ansia per le condizioni di Khvicha: c’è laufficiale direttamente dal club. Nell’ultimo match di campionato, ilha affrontato l’Udinese di Fabio Cannavaro e del fratello Paolo, ex capitano dei partenopei. Gli azzurri sono andati ad un passo dalla vittoria, ma come accaduto anche contro la Roma si sono fatti rimontare nei minuti finali. La rete del definitivo 1-1 è stata siglata da Success, la prima in questa stagione. Si tratta dell’ennesimo calciatore che si è sbloccato proprio contro gli azzurri a testimonianza di una stagione maledetta. Oltre ai risultati, che purtroppo per il, interessano ben poco per la classifica, i tifosi azzurri sono allarmati per le condizioni di Khvicha. L’esterno georgiano, ...

Importanti novità arrivate in giornata sulle trattative relative al prossimo allenatore del Napoli , dopo Conte ci sono novità su De Zerbi . Mancano solo quattro giornate al termine del campionato, traguardo che per il Napoli significherà anche la ...

Novità dal Portogallo che riguarda il bomber dello Sporting Lisbona, Viktor Gyokeres . Accostato di recente al Napoli, è chiamato a prendere una decisione importante per il suo futuro. Il Napoli è alla ricerca di un bomber per la prossima stagione. ...

Jorginho rinnova con l'Arsenal: il comunicato del club - Jorginho rinnova con l'Arsenal: il comunicato del club - Questo il resto del comunicato pubblicato dall'Arsenal: "Il 32enne centrocampista ha iniziato la sua carriera con l'Hellas Verona in Italia, dove è passato dalle giovanili fino a giocare con la prima ...

bologna, thiago Motta: "stagione fantastica, a Napoli per la Champions" - bologna, thiago Motta: "stagione fantastica, a napoli per la Champions" - Appuntamento con la storia a napoli, per il Bologna. In caso di impresa al Maradona sabato pomeriggio e pareggio o sconfitta della Roma a Bergamo domenica ...

Pagina 1 | Fenomeno Orsato: le big in Europa, esiliato dalla macchina del fango in Italia - Pagina 1 | Fenomeno Orsato: le big in Europa, esiliato dalla macchina del fango in Italia - L'incredibile vicenda parallela dell'arbitro, stimatissimo all'estero e aggredito mediaticamente in Italia fino a finire ai margini dei big match ...