Droni ucraini contro depositi di petrolio in Russia

(Adnkronos) – almeno sei persone sono state uccise e altre 35 ferite oggi in un attacco di droni attribuito all' Ucraina e compiuto nella regione russa di confine di Belgorod . A darne notizia sono state le autorità russe, affermando che i velivoli ...

(Adnkronos) – almeno sei persone sono state uccise e altre 35 ferite oggi in un attacco di droni attribuito all' Ucraina e compiuto nella regione russa di confine di Belgorod . A darne notizia sono state le autorità russe, affermando che i velivoli ...

Le testate atomiche, i caccia e i soldati: cosa rivela la parata militare di Putin - Le testate atomiche, i caccia e i soldati: cosa rivela la parata militare di Putin - Grandi assenti anche diversi sistemi missilistici terra-aria come i Buk-M3, i Pantsir (nelle varie versioni) o i Tor-M2 nonché i droni, siano essi Uav (Unmanned ... e i Russkie Vityazi (cavalieri ...

Media, 'drone Kiev su raffineria russa dopo volo 1.500 km' - Media, 'drone Kiev su raffineria russa dopo volo 1.500 km' - Il Servizio di sicurezza ucraino Sbu ha organizzato un attacco a una raffineria di petrolio sulla regione russa della Baschiria con un drone che prima di colpire ha volato per una distanza record di 1 ...

Due Tesla Cybertruck bloccati durante un'esportazione illegale in Russia - Due Tesla Cybertruck bloccati durante un'esportazione illegale in russia - La dogana lituana ha intercettato i due veicoli prima che passassero in Bielorussia, e successivamente con ogni probabilità in russia ...