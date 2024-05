Big Mama | Sono stata violentata a 16 anni in bagno Ho conquistato Lodovica con pasta a patate - finisco l’Università e le chiedo di sposarmi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Reduce dal successo dell’evento benefico “Una Nessuna Centomila – In Arena” a favore delle associazioni contro la violenza sulle donne, Bigfesteggia anche il disco d’oro per “La rabbia non ti basta”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo 2024. La cantante ha spesso raccontato, nelle interviste, dei suoi problemi legati al passato difficile dal linfoma di Hodgkin agli episodi di bullismo. La sua vita è raccontata nella autobiografia “Cento occhi”, in uscita il 14 maggio. Tra gli episodi più dolorosi c’è quello legato alla violenza subita, a 16, da un ragazzo dentro un. “Gli ripeterei passo passo quello che è successo. .- ha dichiarato la cantante a Il Corriere della Sera – Per lui, e per tanti come lui, le donneuna merce. Da allora mi è capitato altre volte che abbiano provato ad abusare di ...

