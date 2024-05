LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | sempre più vicini al primo tratto in sterrat - Plapp leader virtuale

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.42 Stiamo per entrare negli ultimi 50 chilometri di corsa 15.39 Torna a crescere il vantaggio di Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Pelayo Sanchez (Movistar), Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Luke(Jayco-AlUla), Filippo Fiorelli (VF Group Bardiani CSF Faizané), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) e Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling), ora di 3’13”. Il plotone non forza, tanto che i velocisti sono rientrati. Ma intanto fra quattro chilometri c’è ilsettore di, quello di Vidritta. 15.36 Il gruppo dei velocisti si è riportato a 30” dal gruppo, che vede ora anche la Ineos-Grenadiers partecipare all’inseguimento. 15.34 Intanto il vantaggio si è inchiodato ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.42 Discesa con strada larga e curve non troppo difficili ad ora. Si toccano i 70 all’ora. 14.40 Per il terzetto di testa 17” di vantaggio. Meno di 100 chilometri ...

Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN Semifinali Ritorno: Palinsesto e Telecronisti - Europa e Conference League 2023/24 - diretta DAZN Semifinali Ritorno: Palinsesto e Telecronisti - Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Le ...

Sky Sport Motori Weekend | MotoGP 2024 Francia, WRC, IndyCar e Lamborghini Super Trofeo - Sky Sport Motori Weekend | MotoGP 2024 Francia, WRC, IndyCar e Lamborghini Super Trofeo - In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il Motomondiale e tanti altri appuntamenti in programma: WRC, NTT IndyCar Series e Lamborghini Super Tro ...

Procura Pescara chiude indagine su Mafia dei pascoli,75 indagati - Procura Pescara chiude indagine su Mafia dei pascoli,75 indagati - Questo è l'esito della operazione "Transumanza", condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione ... Lazio e Campania, per un giro di affari illecito su cui si ...